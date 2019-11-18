قالت الإعلامية إيمان الحصري، إنها تلقت فيديو خاص لوالدة "طفلي السلم" بعدما تركتهما بسبب عدم قدرتها على توفير النفقات بعد انفصالها عن زوجها المطرب شادي الأمير، وسافر إلى الإسكندرية، حيث طالبت والدة الطفلين الإعلامية بعرضه على الهواء، ولكن الأخيرة رفضت، وذلك خلال تقديمها برنامج " مساء DMC"، الذي يُعرض على شاشة "DMC".

وأوضحت "الحصري"، أن والدة الطفلين رمتهما على سلم العقار لمدة يومين كاملين رغم برودة الطقس، مضيفة: "فيه طفل رضيع وفيه واحد عنده 3 سنوات بيعيط، السبب فيه خلافات ما بينها وبين زوجها، مفيش حد عاوز ياخذ الأطفال، الأب مش معترف بالطفل الثاني بيقول مطلق مراته من 3 سنين، والأم قالت إنها رمت الأطفال عشان أبوهم مش بيصرف عليهم".

وأوضحت الإعلامية، أن والدة الطفلين ذهبت إلى جارتها اليوم من أجل أخذ الأطفال، ولكن الأخيرة رفضت، ما دفعها للتعدي عليها وسبها بألفاظ خارجة، ومع ذلك رفضت الجارة تسليمها طفليها كونها تعهدت على نفسها برعاية الطفلين حتى تسليمهما للنيابة.

وتابعت: "والدة الطفلين بعتت فيديو بتقول فيه إنها ملهاش ذنب في اللي حصل، وكلام ميدخلش دماغ أي حد، اللي حصل ملهوش مبرر عذر أقبح من ذنب، ووالد الطفلين قال بدم بارد إنه ملهوش دعوة".

فيما قالت "سوسن"، جارة الطفلين، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج: "أنا مش قادرة استوعب اللي أنا فيه من إمبارح، مشوفتش في حياتي بنى آدمين كدة، والدة الطفلين جات واتهجمت عليا وقالت ألفاظ فظيعة، وقالت دول ولادي أرميهم وقت ما أنا عاوزة وآجي أخدهم وقت ما أنا عاوزة، قولتلها انتي بتتكلمي عن أطفال مش قطط، وعملت محضر عدم تعرض، وسلمت الأطفال في النيابة، وهما حطوهم في دور رعاية".