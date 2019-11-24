عبرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بتوليها منصب وكيل عام سكرتير الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، موضحة أنها مسؤولة عن مقار الأمم المتحدة وستعمل على تطويرها في كل الدول، كما ستعمل على تحقيق أهداف 2030 للتنمية المستدامة في مواجهة الفساد والجريمة والمخدرات.

وأضافت وزيرة التضامن، أنها لن تستطيع أن تفي رئيس الجمهورية حقه لأنه من دعمها في تولي هذا المنصب الجديد.

وعن توقيت رحيلها من وزارة التضامن قالت والي، إنه قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزارء، مؤكدة أنه من المقرر أن تتولى المنصب الجديد بداية العام الجديد.

انطلق حفل إطلاق تنمية مشروع روضة السيدة اجتماعيا، صباح اليوم، وهو أحد المشروعات التنموية التي تنفذها وزارة التضامن، لقاطني حي روضة السيدة "تل العقارب سابقا"، وذلك بمشاركة وحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى.

وتبلغ مساحة المنطقة التي يستهدفها المشروع 7.5 فدان ويبلغ عدد سكانها 3 آلاف نسمة، وينفذ من خلال مكون تأهيل اجتماعي وتعديل للسلوك عن طريق تكوين مجموعات وروابط من الشباب بالمنطقة وتأهيلهم وتدريبهم على مجموعة من المهارات الحياتية وتعديل السلوك مثل نبذ العنف.