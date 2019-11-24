أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، القرار رقم 414 لسنة 2019، بفرض رسوم إضافية على تذاكر القطارات والسينما بداية من أول ديسمبر المقبل.

إضافة حصيلة الرسوم لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية بـ"التضامن"

ونص القرار، على فرض رسوم إضافية على دخول دور السينما والملاهي، وتذاكر قطارات الدرجتين الأولى والثانية، ورسائل البرقيات أو التليفون "ترانك"، والرسائل البريدية، على أنَّ تضاف حصيلة الرسوم الإضافية إلى صندوق دعم مشروعات المؤسسات والجمعيات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار في عددها الصادر بتاريخ اليوم الأحد.