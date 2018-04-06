موجز الظهيرة| غرفة عمليات لاستقبال شم النسيم وموعد زيادة تذاكر القطار

تنشر "الوطن" موجز أخبار الثانية عشرة ظهرًا، حيث طالب اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، جميع المحافظين بالاستعداد لاستقبال عيد شم النسيم وتوفير أجواء الاحتفالات وخاصةً للأخوة الأقباط، وشدد على تشكيل فرق طوارئ، لإصلاح أي أعطال في المرافق أو الخدمات ومتابعة الاستعدادات بالأماكن الترفيهية والمتنزهات العامة والأماكن السياحية.

فيما قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إنه لا نية على الإطلاق في التراجع عن قرار زيادة أسعار تذاكر القطارات، لضمان استمرار الخدمة، مشيرًا إلى أنه سيعتمد قرار زيادة الأسعار عقب انتهاء العام الدراسي الحالي، وأن الوزارة تحتاج إلى 56 مليار جنيه لتحديث وتطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية.

وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر القطارات عقب انتهاء العام الدراسي الحالي

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"الجندي": فرق طوارئ وغرفة عمليات لاستقبال شم النسيم