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مصر تؤكد قدرة دول المنطقة على تجاوز التحديات لبناء مستقبل أفضل

مصر تؤكد قدرة دول المنطقة على تجاوز التحديات لبناء مستقبل أفضل

انتشال جثة المفقود الأخير لـ"شهداء لقمة العيش" في الدقهلية

انتشال جثة المفقود الأخير لـ"شهداء لقمة العيش" في الدقهلية

القبض على سارقي أموال أحد الفنادق في الجيزة

القبض على سارقي أموال أحد الفنادق في الجيزة

الشرطة العراقية ترفع حالة الإنذار للدرجة القصوى في البصرة

الشرطة العراقية ترفع حالة الإنذار للدرجة القصوى في البصرة

إحباط محاولة تهريب 12 شابا بطريقة غير شرعية في السلوم

إحباط محاولة تهريب 12 شابا بطريقة غير شرعية في السلوم

والي تعبر عن سعادتها بمنصبها الأممي: أشكر الرئيس على دعمه لي

والي تعبر عن سعادتها بمنصبها الأممي: أشكر الرئيس على دعمه لي

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في أقل من 24 ساعة.. الحكومة تنتفض لإنقاذ المشردين من الشوارع

بين الإطلاق والتأجيل.. القصة الكاملة لقمر "طيبة 1" المغادر للأرض اليوم

بين الإطلاق والتأجيل.. القصة الكاملة لقمر "طيبة 1" المغادر للأرض اليوم

"الأرصاد" تنصح باستخدامها.. أسعار الكمامات وبدائلها للحماية من الأتربة

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التدريب الميداني ممنوع لبنات كلية الزراعة: إحنا مجتمع عنصري

التدريب الميداني ممنوع لبنات كلية الزراعة: إحنا مجتمع عنصري

ولما انفجرت "الأنبوبة" في وجه "محمد" باعت الأم دهبها على علاجه.. ولسه

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