أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك بالشراكة مع البنوك المانحة للتمويل.

تأتي المبادرة في إطار تحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات بتطوير وميكنة نظم الدفع والتحصيل، والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لإيجاد أفضل السبل نحو تقديم خدمة أيسر للمواطن المصري، حيث تساعد الخدمة الجديدة عملاء الصندوق المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي على سداد أقساط وحداتهم السكنية من خلال محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات المصرفية بكل سهولة بدلاً من الذهاب بصورة شهرية لمقرات فروع البنوك.

خدمة السداد الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري سيتم تقديمها مجاناً بدون أي مقابل مادي حيث لن يتحمل العميل أي أعباء إضافية عند استخدام تلك المنظومة، بالإضافة الي أن الخدمة تعمل على كافة محافظ الهاتف المحمول العاملة بالسوق المصري.

وسيتم إتاحة الخدمة للجمهور اعتبارا ً من اول ديسمبر 2019 وذلك لعملاء أكبر خمسة بنوك مانحة لتمويل مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي - كمرحلة أولى - وهي بنوك (الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – البنك التجاري الدولي – بنك التعمير والإسكان) والذين يزيد عددهم عن 222 ألف عميل.

المنظومة الجديدة تهدف لإتاحة خدمات أفضل لعملاء برنامج الإسكان الاجتماعي، عن طريق تحويل معاملات التحصيل النقدي إلى إلكتروني عبر وسيلة دفع سهلة وآمنة، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والبنوك المانحة لخدمات التمويل العقاري.

وتعتمد المنظومة على الاستفادة من قاعدة عملاء محافظ الهاتف المحمول البالغ عددهم 14.5 مليون مستخدم وحاملي البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة والبالغ عددهم 35 مليون مستخدم، مع إضافة عملاء جدد لتحقيق مستهدفات الشمول المالي.

وتساهم المنظومة في توفير الوقت والجهد والمال لعملاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث ستعمل المنظومة على مدار الـ ٢٤ ساعة، بدون الحاجة لزيارة العميل للفرع، وستقوم البنوك المانحة للتمويل بفتح محفظة هاتف محمول للعملاء في حال كان العميل لا يملك واحدة وذلك بإجراءات مبسطة فقط باستخدام الرقم القومي، ويقوم البنك المصدر للقرض بإرسال طلب تحصيل القسط إلى محفظة الهاتف المحمول الخاصة بعميل الصندوق عند تاريخ استحقاق القسط الشهري، حيث يقوم العميل بمراجعة بيانات القسط ومن ثم يقوم بالموافقة على السداد من خلال إدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بمحفظة الهاتف المحمول الخاصة به.

ومن المخطط أن يتم التوسع مستقبلاً في المنظومة الجديدة لتضم باقي جهات التمويل الممولة لعملاء مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي وهي 15 بنكاً و8 شركات تمويل عقاري ليصل إجمالي مستخدمي خدمة الدفع الإلكتروني ضمن المنظومة إلى 277 ألف عميل.