أوقفت أجهزة مخابرات الجيش اللبناني، مساء السبت، 5 أشخاص، من بينهم 3 قاصرين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما، إثر إسقاطهم لافتة حزبية للتيار الوطني الحر التابع لرئيس الجمهورية ميشال عون وصهره وزير الخارجية جبران باسيل، كانت معلقة على مدخل مركز التيار.

وأثار خبر الاعتقال في بلدة حمانا في جبل لبنان، استياء عارما في لبنان، بعد قرار النائب العام الاستئنافي، توقيف الشبان الخمسة على خلفية إزالة اللافتة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

ووصف ناشطون وحقوقيون التوقيف بـ"التعسفي"، وقالوا إن الخطير في الأمر هو وجود 3 قاصرين بين الموقوفين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاما.

من ناحيتها، استنكرت لجنة المحامين عن المتظاهرين في لبنان عملية التوقيف، وأكدت أنها اطلعت على تسجيل للواقعة ولم تلاحظ أي جرم، وجرى توقيف الشباب من قبل مخابرات الجيش اللبناني، مساء السبت، ثم جرى نقلهم إلى مركز الشرطة العسكرية، وسُلموا إلى مركز الشرطة في بلدة حمانا بجبل لبنان.

وطالبت اللجنة، المدعي العام التمييزي والمدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان، بالإفراج عن الموقوفين بشكل فوري، نظرا لعدم وقوع أي جرم، وعقب ضغط المحامين وتنظيم وقفة أمام المركز الأمني، جرى الإفراج عن الشبان الخمسة في الساعة الثانية والنصف صباحا، بعد أخذ إفاداتهم، وبحضور محامية متطوعة وبمتابعة من قبل اتحاد حماية الأحداث.