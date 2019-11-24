كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، لغز "جثة المريوطية"، وتوصلت التحريات والتحقيقات التى جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن الجثة لشخص ادعى أنه معالج روحاني، وكان يتردد على منزل "المتهمة" لعلاج ابنها لأنه غير قادر على الكلام رغم أن عمره 7 سنوات، ولاتزال أجهزة الأمن تواصل التحقيق.

وأظهرت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت قيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الجثة بها طعنات في الرقبة والصدر والبطن، ويواصل فريق البحث الذي يترأسه العقيد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش المباحث، والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، مناقشة المتهمين للوقوف على ملابسات الواقعة.