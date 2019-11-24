داخل ميدان حلبة الدرعية، بالمملكة العربية السعودية، نظم الموسم السادس من سباق "الفورميلا إي" المختص بالسيارات التي تعمل بالبطاريات "السيارات الكهربائية"، حيث أنطلقت أولي فعالياته، يوم الجمعة الماضي، تحت تنظيم هيئة الرياضة السعودية للعام الثاني على التوالي، بمشاركة عدد من نجوم سباقات السيارات في العالم، وبانضمام 12 فريق أحدثهم مرسيدس وبورش.

ويعد سباق "الفورميلا إي" أحد السباقات حديثة الشأن في هذا المجال، لكنها ذات تأثير كبير حيث تتضمن السيارات التي تعمل بالكهرباء فقط "الصديقة للبيئة"، والتطور الملحوظ في تقنيات تلك السيارات المصاحبة للبيئة، حيث جرى تأسيس سباق "الفورميلا إي" للمرة الأولى في عام 2014، ويعد أليخاندرو أجاج هو المؤسس والرئيس التنفيذي الحالي لشركة "الفورمولا إي".

وبحسب ما ذكره "بلومبرج"، تساعد BMW AG و Audi من فولكس فاجن، وصانع للبطاريات في سيليكون فالي على دفع الحدود من خلال سباقات السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية عبر المملكة العربية السعودية ونيويورك ولندن وسول بسرعات تصل إلى 170 ميلا في الساعة.

ويجرى دمج الاختراقات التي حققها المنافسون في "الفورميلا إي"، في سيارات الدفع الرباعي وسيارات السيدان العائلية، وحتى العربات الكهربائية في الهند، حيث يسعى المصنعون إلى تحسين وتوسيع التشكيلة الكهربائية الخاصة بهم بينما تقوم الدول بالتخلص التدريجي من مستهلكي الغاز، حيث يجرى نقل المزيد من البطاريات القوية والمحركات الأفضل وبرامج إدارة الطاقة وأنظمة الفرامل من مضمار السباق إلى صالة العرض.