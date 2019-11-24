بدأت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية التحقيق في واقعة حمل طلاب مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية، التابعة لإدارة الخانكة التعليمية، كراتين التغذية المدرسية والصعود بها إلى الأدوار العليا بالمدرسة.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم إرسال الصور التي جرى تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لحمل طلاب مدرسة عمر بن العزيز الابتدائية لكراتين المواد الغذائية والصعود بها إلى أدوار عليا بالمدرسة، إلى لجنة من الشؤون القانونية للتأكد من حقيقتها، وحال التأكد منها سيتم إحالة إدارة المدرسة والمتسببين في الواقعة إلى التحقيق.

كان نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداولوا صورا تظهر طلابا يحملون كراتين تغذية مدرسية، وقالوا إنها في مدرسة عمر بنالعزيز الابتدائية، التابعة لإدارة الخاانكة التعليمية بمحافظة القليوبية، وادعوا أن التلاميذ يحملون الكراتين من السيارات ويصعدون بها الي الفصول، خلال اليوم الدراسي، الأمر الذي أثار حفيظة أولياء الأمور وراد مواقع التواصل الاجتماعي.