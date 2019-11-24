قال الدكتور عبد المنعم المنجي، مدير مديرية الطب بالبيطري في الدقهلية، إن الدقهلية بالكامل لا يوجد بها أي بؤر مرضية لإنفلونزا الطيور.

وأضاف المنجي، لـ "الوطن"، أنه بالنسبة لربة المنزل المتوفاة في إحدى قرى أجا، اليوم، فتبين أنها لا تربي دواجن، وتم أخذ عينات وإرسالها إلى المعامل لتحليلها.

وأشار إلى أنه "حتى لو تم الاشتباه في إصابة مواطن لا يربي طيور نأخذ عينات من البيوت المجاورة له، وذلك حتى نتأكد تماما من عدم وجود الفيروس في منطقة الاشتباه".

وتوفيت ربة منزل في الدقهلية، اليوم، باشتباه الإصابة بالأنفلونزا الموسمية، وأصيب اثنان آخران بالأعراض، فيما اشتكى عدد من المواطنين من ظهور أعراض الإنفلونزا على عدد كبير خاصة الأطفال في السنبلاوين.

وأكد عدد من أهالي قرية ميت مسعود مركز أجا، بوفاة ربة منزل تدعي "أ.ع"، 44 سنة متأثرة بأعراض الإنفلونزا، بينما احتجزت مستشفى الصدر بالمنصور "ك. ر"، 37 سنة ربة منزل، واحتجزت مستشفى أجا المركزي "س.ع"، 48 سنة، على أجهزة التنفس الصناعي، للاشتباه في إصابتهما بالأنفلونزا الموسمية.