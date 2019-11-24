اعتمد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مبلغ 10 ملايين جنيه لإنشاء خطوط مياه للري بمدينة شرم الشيخ لاستغلال مياه الصرف الصحي المعالج في الري وتوفير أكثر من 200 متر مياه شرب كانت ستستغل في الري.

وأعلن المحافظ انه سيجرى الانتهاء من إنشاءات جامعة الملك سالمان في 30 مارس المقبل وسيجرى تخصيص منطقة خدمات بجوار الجامعة كمرحلة أولى علي أن تبدأ الدراسة بالجامعة بداية العام الجامعي القادم في شهر سبتمبر 2020.

جاء ذلك اليوم الأحد خلال انعقاد المجلس التنفيذي بحضور اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة والمحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن وأعضاء مجلس النواب ومديرين المديريات والإدارات.