أعلن حاكم ولاية "دايكندي" الأفغانية، أنور رحمتي، اليوم، مقتل 8 جنود أفغان على الأقل وإصابة 4 آخرين في هجوم شنه مسلحو حركة "طالبان" الإرهابية على نقطة تفتيشية بالولاية الواقعة في وسط البلاد، وقال - حسبما ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية - "إنه تم نشر تعزيزات عسكرية صباح اليوم في منطقة "كيجران"، حيث قامت القوات بطرد مسلحي طالبان وقتل 20 عنصرا تابعا لها على الأقل".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم حركة طالبان قاري يوسف أحمدي، مسؤولية الحركة عن الهجوم، وقال "إن مسلحي الحركة استولوا أيضا على الأسلحة والذخيرة في النقطة التفتيشية".

جدير بالذكر، أن حركة طالبان تسيطر على أكثر من نصف مساحة أفغانستان، حيث تشن هجمات مسلحة بشكل شبه يومي تستهدف القوات وعناصر الحكومة الأفغانية في أماكن متفرقة من البلاد.