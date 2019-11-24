أعلن مسؤولون في الشرطة المحلية بأفغانستان، اليوم، مقتل 8 مسلحين من حركة طالبان على الأقل جراء الاشتباكات الجارية بإقليم قندوز شمال البلاد على مدار الأربعة أيام الماضية، كما لقى 5 مسلحين من الحركة حتفهم، واُلقي القبض على 4 آخرين في عمليات أمنية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في أقاليم فراه وهيرات وكابول.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن المسؤولين، قولهم إن قوات الأمن الأفغانية أطلقت عملية التطهير من 3 جهات للاشتباك مع متمردي طالبان في ضواحي مدينة "قندوز" عاصمة الإقليم، وأضاف المسؤولون، أن القوات الأفغانية مدعومة بدعم جوي يقوم باستهداف طالبان، فيما قال مسؤولون عسكريون إن القوات الخاصة قتلت 5 مسلحين ودمرت مخبأ للأسلحة في منطقة بوشت-إي رود بإقليم فراه، كما ألقت القبض على 3 مسلحين من طالبان ودمرت مخبأ صغيرا للأسلحة خلال غارة مشابهة في منطقة غوريان بإقليم هيرات، فضلا عن مقتل مسلح واحد خلال غارة أخرى في العاصمة كابول.

الدفاع الأفغانية: استسلام 22 عنصرا من داعش للقوات الخاصة الأفغانية

وفي سياق متصل، استسلم 22 مقاتلاً من تنظيم داعش للقوات الخاصة الأفغانية في إقليم نانجرهار شرق أفغانستان، وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم، أن مقاتلي داعش استسلموا للقوات الخاصة في منطقة أشين التابعة لإقليم نانجارهار، موضحة أن المسلحين سلموا أيضا 18 بندقية هجومية للقوات الخاصة.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من استسلام 10 مقاتلين آخرين من نفس التنظيم للقوات الخاصة، بالإضافة إلى استسلام أكثر من 600 مسلح وأسرهم للقوات الخاصة في إقليم نانجارهار.

جدير بالذكر، أن تنظيم داعش الإرهابي بدأ عملياته في منطقة أشين منذ ما يقرب من 5 سنوات، في محاولة منه لتحويل المنطقة إلى مركز عملياته الإقليمي، ومع ذلك تمكنت قوات الأمن الأفغانية التي تدعمها قوات التحالف من قمع المجموعة الإرهابية قبل أن تتمكن من السيطرة على إقليم نانجارهار وأجزاء أخرى من البلاد.