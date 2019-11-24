قال الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة، أنه جارٍ التواصل مع رؤساء المدن، لسرعة توفير مقرات بديلة عن الوحدات الصحية لحين تطويرها، لتتماشى مع المنظومة الجديدة ولحين تسلم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمقرات.

جاء ذلك، اليوم، خلال انعقاد المجلس التنفيذي برئاسة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، والمحاسب فوزي همام، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن وأعضاء مجلس النواب ومديرين المديريات والإدارات.

وطالب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر بالتعاقد على 80 منزلا شبيها بالمنزل البدوي في تجمع السادات لمتضرري السيول بحق الانتفاع لمدة 5 سنوات وبقسط شهري 100 جنيه أسوة بمدينة طور سيناء.

وقال محمد حسن، رئيس مدينة أبوزنيمة، إن المحافظ اعتمد 9 ملايين جنيه، لتوصيل الكهرباء للإسكان الاجتماعي الجديد.

من جهتها طالبت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، بضرورة اختيار وتخطيط موقع للمزارع الخشبية الخاصة بالتوسعات الخاصة بمحطة المعالجة بشرم الشيخ ومدينة دهب حتى لا تتأخر المشروعات كما حدث بمدينة طور سيناء.