أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الباكستانية، اليوم الأحد، رفض باكستان تصريحات دبلوماسي أمريكي ضد مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني نظرًا لعدم استنادها إلى حقائق.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط والتنمية الباكستانية - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إن معظم حصص استثمار مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني تشتمل على مشاريع طاقة.

وقالت نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا أليس ويلز - يوم الخميس الماضي في واشنطن - إن ممر باكستان - الصين الاقتصادي لا يقدم فرص توظيف محلية وسوف يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد باكستان.

وأطلق مشروع ممر الصين - باكستان الاقتصادي في 2013، وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، تعمل البلدان لإطلاق المرحلة الثانية، مع التركيز على التنمية الاقتصادية والزراعية والتعاون الصناعي.