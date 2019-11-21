طالبت باكستان الهند بإعادة خدمات الهاتف والإنترنت والإفراج الفوري عن كافة السجناء في إقليم "كشمير" المتنازع عليه بين البلدين، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم-"يجب على الهند أن تسمح لوسائل الإعلام الدولي ومراقبي حقوق الإنسان بزيارة إقليم (كشمير) من أجل تقييم الوضع به".

وأضاف فيصل: "أن الوضع الإنساني في (كشمير) يزداد سوءًا مع استمرار حملات فرض النظام بقيادة الجيش الهندي وقطع وسائل الاتصال بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تؤثر سلبًا على حياة وممتلكات ملايين المواطنين هناك الذين تم فصلهم عن باقي العالم"، وناشد المتحدث الباكستاني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدقيق مع حملات القمع الوحشية للحقوق الدينية والحريات للكشميريين.

جدير بالذكر، أن الأوضاع بين باكستان والهند شهدت توترًا بعد قرار نيودلهي بإلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به ولاية "جامو وكشمير"-الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين- وهو الوضع الذي تمتعت به الولاية على مدى سبعة عقود.