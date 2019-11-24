أصيب 36 شخصا، مساء اليوم الأحد، بسبب عقر كلب مسعور لهم بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحري شرقي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغا من الأهالي يفيد عقر كلب مسعور لعدد كبير من المارة بشارع خليل حمادة، وانتقل قوة من القسم ومديرية الطب البيطري إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص مطاردة كلب مسعور المارة بالشارع المشار إليه ما تسبب في حالة من الذعر، وجرى القضاء على الكلب، ونقل المصابين إلى مستشفى شرق المدينة.

وقال الدكتور محمد فاروق، مدير مستشفى شرق المدينة، إن المستشفى استقبلت 36 شخصا عقرهم الكلب إلى مستشفى شرق المدينة، حيث جرى حقنهم بالمصل وتلقيهم العلاج اللازم.

وأضاف "فاروق" لـ"الوطن"، أن أعمار المرضى ما بين 3 أعوام وحتى 75 عاما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه، وجاري العرض على النيابة العامة.