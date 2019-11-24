ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطلين هاربين من حكم بالسجن المؤبد، و20 حكم حبس.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثانِ شبرا الخيمة، بشن ضباط القسم بحملة أمنية لضبط الهاربين من الأحكام الجنائية الواجبة النفاذ، وجرى ضبط "م. ع. ع"، 43 عاما، عاطل، مقيم دائرة قسم ثانِ شبرا الخيمة، محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية جنايات قسم ثانِ شبرا الخيمة "قتل".

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العبور من ضبط المدعو "م. هـ. ث"، 30 عاما، عاطل، مقيم محكوم عليه هارب في 20 حكم حبس بقضايا تبديد ونصب وشيك وإيصال أمانة، جرى التحفظ على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.