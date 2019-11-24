تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بالدقهلية اليوم، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمساكن الجلاء بالمنصورة بعد احتراق محتويات الشقة بالكامل.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بمساكن الجلاء.

انتقل إلى مكان الحريق 4 سيارات إطفاء، ومباحث قسم شرطة أول المنصورة، وبالفحص تبين نشوب الحريق في شقة مساحتها 70 مترا، ملك المواطنة صباح السيد، بمساكن الجلاء بالدور الخامس، ولا يوجد خسائر بالأرواح أو إصابات والخسائر احتراق محتويات الشقة بالكامل.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبحث أسباب نشوب الحريق.