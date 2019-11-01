سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على حريقين نشبا بشقة سكنية وحظيرة للمواشي، بسبب ماس كهربائي، ما أسفر عن احتراق أجهزة كهربائية ونفوق 4 رؤوس للماشية.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا بنشوب حريق محدود بشقة دون إصابات، بشارع عبد المنعم إبراهيم دائرة القسم، ووجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة .

وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق وإخماده، حيث تبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق بثلاجة كهربائية داخل مطبخ بشقة بالطابق الثاني علوي بمساحة 110 متر، ملك "سلامه . س . ع" 56 عام، سائق.

كما تبين من التحريات وسؤال مالك الشقة، أقر بحدوث ماس كهربائي بالثلاجة داخل المطبخ، مما أدى لاشتعال النيران بها، ولم يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية، ونتج عن الحريق احتراق ثلاجة كهربائية، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية للانتقال لمحل الحريق للمعاينة والوقوف على سببه، وحرر المحضر رقـم 5776 إداري قسم بني سويف .

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف من السيطرة على حريق بحظيرة ماشية بقرية ميانة بمركز اهناسيا غرب بني سويف، ما أسفر عن نفوق 4 رؤوس للماشية، إثر حدوث ماس كهربائي.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني إخطارا من العقيد محمود مهني مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بنشوب حريق بحظيرة ماشية بقرية ميانة دائرة المركز، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارتين اطفاء وإخماد الحريق.

وتبين أنه بانتقال قوات الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق وإخماده، كما تبين نشوبه بحظيرة ماشية من البلوك الأبيض علي مساحة 80 متر ومسقوفة بعروق خشبية وبوص، ملك " جمال . ر . أ" 40 عاما، فلاح.

كما تبين من التحريات الأولية ان الحريق أسفر عن نفوق 4 رؤوس ماشية، وبسؤال مالك الحظيرة رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية.

تم إخطار قسم الأدلة الجنائية للانتقال لمحل الحريق للمعاينة والوقوف علي سبب الحريق، تحرر المحضر رقم 3164 إداري مركز شرطة إهناسيا.