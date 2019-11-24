الصحة تحظر عقار "جولمينتين" لمخالفته الاشتراطات الصحية

طالبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، بضبط وتحريز ما يوجد في السوق المحلية والوحدات الحكومية من عقار جولمينتين Julmentin 2x 1 mg tab- مضاد حيوي لعلاج الالتهابات.

وأكدت الإدارة في المنشور الذي حمل رقم 42 لسنة 2019، اتخاذ الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية لسحب كل التشغيلات من المستحضر لمخالفته الاشتراطات الصحية.

وقالت الإدارة أن ذلك القرار جاء بناء على طلب الشركة المالكة للمستحضر، مع تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم، بعدم فض الأختام، إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع الموافاة بالكميات التي جرى تحريزها، على أن تعدم بمعرفة لجنة يكون أحد أعضاءها من مفتشي الصيدلة.

وأكدت إرسال المنشور إلى كل شركات التوزيع لتجميد الأرصدة الموجودة من العقار، وارتجاع ما جرى بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بكل المحافظات مع إبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بكل محافظة بالأرصدة المرتجعة.