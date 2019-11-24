توفيت ربة منزل في الدقهلية، اليوم، باشتباه الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، وأصيب اثنان آخران، فيما اشتكى عدد من المواطنين من ظهور أعراض الإنفلونزا على أطفالهم في السنبلاوين.

وأكد عدد من أهالي قرية ميت مسعود مركز أجا، بوفاة ربة منزل تدعى أ. ع.، 44 سنة، متأثرة بأعراض الإنفلونزا.

وذكر مصدر طبي أن مستشفى الصدر بالمنصورة، احتجز "ك. ر.، 37 سنة، ربة منزل، بينما احتجز مستشفى أجا المركزي "س. ع.، 48 سنة، على أجهزة التنفس الصناعي للاشتباه في إصابتهما بالإنفلونزا الموسمية.

ومن جانبها قالت الدكتورة لمياء سلامة، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بالدقهلية، إنه إلى الآن لا يمكن حسم إذا كانت السيدة توفيت بالإنفلونزا الموسمية من عدمه، مشيرة إلى أنه جرى أخذ عينات من السيدة المتوفاة وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة لبيان سبب الوفاة.

وأضافت سلامة لـ "الوطن"، أن المريض المحتجز في مستشفى أجا يعاني من التهاب رئوي، ويجري عمل الرعاية الطبية له.

وأشارت إلى أن فيروس الإنفلونزا العادية يرفع درجات الحرارة ويتسبب في تكسير بالجسم وأعراضه شديدة، إلا أنه يأخذ فترته ويمر.

وقال "أكرم ا."، أحد أهالي مدينة السنبلاوين لـ"الوطن: "نقلت أبناء أختي الثلاثة أعمارهم 12 و 13 و 18 سنة بالأمس إلى مستشفى السنبلاوين المركزي، وكانوا يعانون من فقدان التوازن وارتفاع في درجات الحرارة، وجرى عمل العلاج اللازم لهم، إلا أنني لاحظت تردد عدد من الأطفال يشتكون من نفس الأعراض".