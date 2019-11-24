قال الدكتور إيهاب الحنفي، منسق عام صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة وكثيفة للقضاء على المناطق العشوائية الغير آمنه على مستوى الجمهورية، موضحًا أن المشروعات التي تنفذها الدولة للقضاء على المناطق الغير آمنه ظاهرة على أرض الواقع ويراها كل المواطنين.

وأضاف "الحنفي"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الدولة تسير في عدة مشروعات بالتوازي على كافة محافظات الجمهورية، وسيتم القضاء على تلك المناطق العشوائية الغير آمنه بشكل كامل في نهاية العام الجاري، عدا 6 مشروعات سيتم الانتهاء منهم في موعد متأخر بسبب البدء فيهم من فترة قريبة وهما في القاهرة والوادي.

وأشار إلى أن الدولة لا تقوم من خلال تلك المشروعات ببناء أبراج ذات نمط وشكل واحد، فمشروع روضة السيدة مختلف حيث تم مراعاة الطابع العمراني، وكذلك مثلث ماسبيرو يتم بنائه وفقا للتراث الإسلامي، كما أن شكل العمران في الإسكندرية يختلف عن الوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر والإسماعيلية.