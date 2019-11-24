لقي، مساء الأحد، شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين بينهم 5 أطفال، نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا.

كان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، قد تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالصحراوي الشرقي، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 16 آخرين.

بانتقال قوات الأمن إلى مكان البلاغ تبين وفاه محمود محمد محمود عبد الكريم، 25 عاما، مقيم بمحافظة سوهاج، وإصابة كل من: خلف إبراهيم مصطفى 27عاما، بكسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات، محمود محمد جمعه محمد، 20 عاما، مجند، بخلع في الكتف الأيمن، صبري محمد محفوظ عبد الظاهر، باشتباه كسر بالساعد الأيمن، أحمد حماده أحمد 10 سنوات، بكسر بالقدم الأيمن، يوسف محمد محمود ثلاث سنوات، بجرح قطعى بالرأس، رافت محمدين عبد الله 69 عاما، بخلع بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات متفرقه، مروه راضي محمد عبد الله، ثلاث سنوات بجرح بفروة الرأس، سعيده أحمد، 40 عاما بجرح قطعي بفروه الرأس واشتباه كسر القفص الصدري وسحجات وكدمات.

كما أصيب: باسم صفوت فرغل، 35 عاما، باشتباه كسر بالعمود الفقرى، محمد كامل مدكور، 33 عاما باشتباة ما بعد الارتجاج، وكسر بالساق اليمني، سيف محمد محمود أربع سنوات، بسحجات وكدمات بالجسم، شريفه أحمد صالح 32 عاما بسحجات وكدمات، رشا عمر أحمد، 36 عاما بسحجات وكدمات، حمدي حامد عامر، 40 عاما باشتباه كسر بالقدم اليسرى وجرح قطعي بالرأس، أحمد حمدي حامد 8 سنوات بجرح قطعى بالرأس وكدمات، وسيدة مجهولة الهوية تبلغ من العمر نحو 40 عاما مصابه بمفصل الركبه واشتباه مابعد الإرتجاج.

حُرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام.