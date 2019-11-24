قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن مشروع إطلاق البوابة الرقمية للأهرام قد تم البدء في تنفيذه منذ 6 أشهر؛ غير أن الهيئة لم تعلن عنه إلا بعد تقديم شئ ملموس فيها: "قولنا مش هنعلن عنه إلا لما يبقي فيه حاجة واقعية نقدر نقدمها للناس علشان ميبقاش مجرد كلام أو وعود".

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلاميه لبنى عسل، على فضائية "الحياة"، أن التوجهات الرئاسية ترتكز على قضيتين؛ الأولى هي مسايرة الثورة التكنولوجية والرقمنة والتطورات في ذلك الشأن؛ وإصلاح الهياكل التمويلية واللوائح الداخلية بالمؤسسات الصحفية: "بالرغم من الظروف المحيطة إلا أننا أنجزنا"، موضحا أنه قد تم إجراء عدد من الاجتماعات مع وزيرالاتصالات في مبنى الوزارة وتم طرح عدد من الأفكار عليه مثل غرفة صناعة أخبار شاملة والتي سيكون بها العديد من المحرريين و5 مسؤولي تحرير: "مهمتهم انتقاء الأخبار وضخها لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقية".

وأكد أن مصادر الأخبار التي ستقوم عليها تلك الغرفة هي مندوبي الوزارات ووكالات الأنباء والبرامج الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي: "هيتم انتقاء بعض المواد ذات محتوى تحريري مميز، وهنعالج المشكلة بتاعت المحتوى"، مشيرا إلى أن مؤسسة الأهرام تملك 18 إصدار كلا منهم سيظل معنيا بإخراج أفضل ما لديه من انفرادات.

متابعا: "الأهرام فيه 50 كاتب ولو رتبناهم هنلاقيهم أفضل الكتاب على مستوى الوطن العربي، بخلاف الـ18 إصدار هيكونوا موجودين PDF أونلاين والكل هيقدر يتصفح ويقرأ أونلاين".