استنكر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، واقعة اعتداء شابين على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة طلخا، مقدمًا اعتذاره التام للشاب المعتدى عليه، قائلا إنه سيتم استقباله خلال الأيام المقبلة في مبنى المحافظة بعد انتهاء التحقيقات في الواقعة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "شاروبيم"، أن مباحث طلخا تحركت بشكل فوري بعد الحادث وألقت القبض على المتهمَين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، موضحًا أن المتهمين سيحصلان على أقصى عقوبة ممكنة، حيث أن الشاب المعاق من أبناء المحافظة والاعتداء عليه لن يمر مرور الكرام، واصفًا الحادث بـ"أمر فردي".

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن الواقعة أُحيلت إلى النيابة ليضخع المتهمين للعقاب الذي يستحقانه، كما أن التعدي على أي مواطن أيًّا كان وضعه وبنيانه الجسماني أمر مرفوض.