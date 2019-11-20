أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، بدء العمل في صيانة خط الصرف الصحي بمستشفى المنزلة، والبدء في أعمال رفع كفاءة مبنى الاستقبال بمستشفى الجمالية، وبدء إصلاح وصيانة التكييف المركزي بمستشفى المطرية، والبدء في أعمال صيانة مصاعد مستشفى المطرية المركزي.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه سيتم تنفيذ كافة التوصيات التي حددها مؤتمر شباب الدقهلية الأول بالمنزلة، في مختلف المجالات والقطاعات وأننا لن نبخل بجهد في توفير كافة احتياجات المواطنين في كافة مراكز ومدن المحافظة.

وشدد محافظ الدقهلية، على وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن المعنيين بضرورة المتابعة المستمرة والإسراع في تنفيذ كافة توصيات المؤتمر بأسرع وقت ممكن.

من جانبه أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، أنه تم توقيع عقود صيانة للمصاعد والتعقيم المركزي بمستشفى المطرية تنفيذا لتعليمات محافظ الدقهلية.

يذكر أن البيان الختامي لمؤتمر شباب الدقهلية الأول بالمنزلة تضمن عددا من التوصيات شملت رفع كفاءة الأقسام الداخلية بمستشفى الجمالية بتكلفة 700 ألف جنيه، وتجهيز وإنشاء قسم اقتصادي بمستشفى المنزلة و3 غرف عمليات و6 أسرة عناية، وصيانة وترميم الصرف الصحي بمستشفى المنزلة بمبلغ 500 ألف جنيه، ورفع كفاءة المصاعد والتكييف المركزي بمستشفى المطرية بمبلغ 500 الف جنيه، وبمخاطبة وزارة الصحة لاعتبار المنزلة والجمالية مناطق نائية أسوة بالمطرية لحل مشكلة عجز الأطباء، وسرعة إحلال وتجديد 4 وحدات صحية بإدارة المنزلة (الرودة، الدقانوة، الطوابرة، الوصيفي الدواخلي)، وبسرعة الانتهاء من استلام وحدتين صحيتين بالمنزلة ودعم وحدات الكلى بمستشفيات الجمالية والمنزلة والمطرية بـ35 ماكينة غسيل كلوي بتكلفة 10 ملايين جنيه، ودعم أقسام الحضانات بمستشفيات المراكز الثلاثة بـ25 حضانة.