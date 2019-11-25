حسب الله عن التعديلات الوزارية: قد تطال 10 حقائب منها خدمية واقتصادية

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إنه لا توجد أزمة في مدة الفصل التشريعي للبرلمان، وإن أدوار انعقاد مجلس النواب، مسألة تنظيمية فقط، كما أن رئيس الجمهورية، هو صاحب القرار في الدعوة، أو فض انعقاد مجلس النواب، وليس هناك تناقض، في أن ينعقد مجلس النواب، وتُجرى انتخابات تشريعية.

وأضاف "حسب الله"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الدستور ينظم فترة انعقاد البرلمان واختصاصاته، وحدد الدستور فترة انعقاد مجلس النواب لمدة 5 سنوات، ابتداءً من 10 يناير 2016 حتى 10 يناير 2021، ويؤدي المجلس الجديد، اليمين بعد إجراء الانتخابات في نوفمبر.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، أن الدستور نص على ألا يقل دور الانعقاد عن 9 شهور، وسلطة رفع أو الدعوة للانعقاد في يد رئيس الجمهورية، ويجب طمأنة المتطلعين للترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة، بأن الانتخابات ستجرى في موعدها بعد 9 نوفمبر 2020.

وأشار، إلى أن السلطة التشريعية سلطة منفصلة، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه صفتان، الصفة الأولى كرئيس السلطة التنفيذية، والأخرى أنه رئيس كل سلطات الدولة، كما أن مطالبة الرئيس السيسي للبرلمان، بتفعيل أدواته البرلمانية، رسالة للحكومة مفادها "ما تزعلوش لما البرلمان يستجوب الحكومة".

وعن التعديل الوزاري، أكد أن التعديل الوزاري، قد يطال أكثر من 10 حقائب وزارية، منها بعض الوزارات الخدمية، وبعض الوزارات التي تتعلق بالشأن الاقتصادي، والمواطن المصري نفسه، لديه استشعار بالوزير الذي يعمل، والوزير الذي لا يعمل، رغم أن أي حكومة تهدف لإحداث حالة من الرضا بين المواطنين.