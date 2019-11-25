قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إنهم ضبطوا 60 طن ملح يودي خشن، و4 أطنان جبن بيضاء، بقرية "الخليج" التابعة لمركز المنصورة، لعدم توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إنه تم ضبط الكميات المذكورة من الملح والجبن لحفظها بطريقه غير صحيحة ووجودها مكشوفة، وحُررت 3 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادة صحية، وتم سحب عينات وأرسلت للمعامل للتحليل.