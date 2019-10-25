شنت أجهزة التموين فى البحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة والطب البيطري، اليوم، حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع المخالفة، لمكافحة صور الغش التجاري والحفاظ على صحة وحياة المواطنين، وصبط السلع الفاسدة.

وقال كمال راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، إن إدارة تموين مركز دمنهور، تمكنت من ضبط مصنع لتجهيز وتعبئة ملح الطعام، غير مرخص وغير حاصل على أي موافقات رسمية، ويستخدم ملح طعام غير صحي وغير مطابق للمواصفات القياسية، ويقوم بتقليد وتعبئة الملح باسم شركات شهيرة وانتحال العلامات والاسم التجاري الخاص بها، إلى جانب استخدامه ملح سياحات غير مصرح باستخدامه لخطورته على الصحة العامة.

وجرى ضبط 286 كرتونة ملح معبأ تحتوي على 4290 كيس ناعم مدون عليها ماركة معروفة، و25 شيكارة ملح سائب تحتوي على 1000 كجم خشن، و40 شيكارة ملح سائب تحتوي على 1000 كجم ناعم، و3500 عبوه ملح معبأ تقليد لماركة معروفة معدة وجاهزة للتوزيع، و1000 كرتونة فارغة، و3000 كيس فارغ، وكمية ضخمة من شرائط الاستيكارات.

وتقرر التحفظ على جميع الكميات وماكينة التعبئة والعرض على النيابة العامة بمحضر الجنح مركز دمنهور.