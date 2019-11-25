 وزير الثقافة تشهد "رحلة سعيدة" بالإسكندرية وتلتقي أصغر روائي شاب

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، انطلاق العرض المسرحي "رحلة سعيدة" الذى يأتي ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان سامح بسيوني واخراج محمد مرسى وذلك على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية وبحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقالت عبد الدايم إن مسرح الدولة يواصل دوره الفاعل فى مواجهة التعصب والفكر المتطرف، مشيرة إلى أن عروضه نجحت فى جذب الجمهور بعد اختيارها بعناية لتلعب دورا فاعلا على طريق بناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعى، وأضافت أن تحويل مسرح المواجهة والتجوال إلى فرقة تضاف إلى كيان البيت الفني للمسرح يهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الفكرة الرامية إلى نشر التنوير فى مختلف أرجاء الوطن وقررت أن يطوف عرض رحلة سعيدة محافظات مصر، وفى صورة تجسد الاهتمام بتبنى ورعاية النابغين.

التقت وزير الثقافة الروائي الشاب الموهوب كريم محمد (15 عاما) وأهداها نسخة من أول أعماله، حيث طلب المشاركة فى الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب ووعدته بدراسة الأسلوب الأمثل لذلك.

وأكد الفنان إسماعيل مختار أن عرض رحلة سعيدة يعد الأول لمسرح المواجهة والتجوال بعد تحويله من شعبة إلى فرقة يديرها الفنان سامح بسيونى، وأكد تقديم كل الدعم لها باعتبارها تتمتع بطبيعة خاصة تتيح لها تقديم عروضها فى أماكن عامة.

من جانبه، قال الفنان سامح بسيونى إن العرض يتناول طبائع النفس البشرية والأنماط المختلفة للشخصيات في المجتمع المصري من خلال مواقف يتعرض لها مجموعة مسافرون إلى منطقة ساحلية يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبدأ كل منهم في طرح حل لها مستلهم من توجهاته وقناعاته الفكرية.

يشار إلى أن عرض رحلة سعيدة تأليف محمد الصواف، بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن واستعراضات سمير نصري.