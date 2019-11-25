وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1" اليوم 11 مساء

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعي المصري "طيبة 1" سيتم إطلاقه، اليوم، الساعة 11.08 مساء: "هيتم البدء في إطلاقه وممكن الإطلاق ده يتأخر نص ساعة أو ساعة بالكتير".

وأضاف "القوصي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن الشركة التي ستطلق القمر ستقوم بإطلاق بث مباشر للحظة إطلاق القمر المصري "طيبة 1"، موضحا أن ذلك القمر سيتم إطلاقه من قاعدة "غويانا الفرنسية" في أمريكا الجنوبية؛ وللقمر أهمية تتمثل في تغطية كل أنواع الاتصالات في مصر بشكل كامل: "لو معاك جهاز زي الموبايل هتقدر تكلم أي حد تاني في مصر عن طريق القمر الصناعي مش عن طريق الخط".

وأكد أن الإنترنت سيتم تشغيله بالمنازل من خلال القمر الصناعي بدون توصيل كوابل للالياف الضوائية: "هيبقي عندك دش في البيت وراوتر والاتنين دول هيجيبوا النت من القمر الصناعي للمنزل"، مشيرا إلى أن كل المشكلات المرتبطة بالكوابل وخدمات الاتصالات ستنتهي بمجرد إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1".