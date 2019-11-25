ينتظر عشاق الكرة المصرية المباراة المواجهة المُرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة ضد الأهلي، في إطار مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الجونة ضد الأهلي

تنطلق مباراة الجونة والأهلي، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الجونة ضد الأهلي

تقام مباراة الجونة ضد الأهلي، على استاد "الجونة"، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة "تايم سبورت"، و"أون سبورت" بتعليق حاتم بطيشة.

إصابات خط الوسط أزمة تؤرق فايلر أمام الجونة

يعاني السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، من غياب بعض العناصر الهامة للفريق، والتي يأتي على رأسها نجم خط الوسط حمد فتحي، بعد إصابته في تدريبات المنتخب قبل مباراة كينيا، كما أن المالي أليو ديانج كان قد تعرض لإصابة مع منتخب بلاده، لم يتم حتى الآن تحديد مدى إمكانيته من المشاركة.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري المصري

ويدخل النادي الأهلي المباراة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 9 نقاط، جممعها من الفوز في 3 مباريات دون تلقي أي خسارة أو تعادل، بينما يحتل الجونة المركز الثالث عشر، برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة في مواجهتين.