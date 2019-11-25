ترامب يرد بقوة بعد تحدي البحرية الأمريكية له: لست مسرورا

انزعج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إعلان البحرية الأمريكية مواصلة جهودها لطرد جندي في قواتها الخاصة "نايفي سيلز"، في تحد لرغبة الرئيس.

ورد "ترامب" بأسلوب جاد، قائلًا: "لم أكن مسرورا بالطريقة التي عالجت بها البحرية محاكمة إيدي جالاغير وقد عومل بطريقة سيئة للغاية.. لكن على الرغم من ذلك، تمت تبرئته تماما من جميع التهم الرئيسية، ثم استعاد رتبه".

وأضاف الرئيس الأمريكي عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر:"لذلك، تم إنهاء خدمات وزير البحرية ريتشارد سبنسر من قبل وزير الدفاع مارك. أشكر ريتشارد على خدمته والتزامه"، مشيرًا إلى أنه "سيتم ترشيح سفير النرويج كين بريثويت ليكون وزيرا جديدا للبحرية، متابعًا: "رجل صاحب إنجازات عظيمة ولديه القدرة على النجاح، أنا أعلم أن كين سوف يقوم بعمل رائع".

وطرد الجندي الأمريكي من قوات البحرية "جلاجر" جاء عقب اتهامه بقتل أسير شاب مصاب من عناصر تنظيم داعش طعنا ومحاولة قتل مدنيين آخرين في العراق في العام 2017، وعرقلة مجرى العدالة، قبل أن تتم تبرئته من معظم هذه التهم في يوليو، لكنه أدين بسب التقاط صورة مع جنود آخرين أمام جثة الشاب وتم تخفيض رتبته.