سعر اليورو اليوم في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري وفقًا للتعاملات الصباحية التي وردت، اليوم الاثنين 25 نوفمبر الحالي، وذلك في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 17.74 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.76 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.74 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة نحو 17.68 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.72 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.