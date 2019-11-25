أغلقت الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظة البصرة في جنوب العراق، لليوم الثاني على التوالي، جراء الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة بغداد ومدن أخرى، ونقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم، عن مصادر قولها "إن أغلب الطرق الرئيسية بالبصرة تم قطعها، وذلك بعد يوم كامل شهد مقتل 15 متظاهرا في محافظات الجنوب والعاصمة بغداد خلال 24 ساعة وإصابة نحو 150 آخرين"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأضافت الوكالة العراقية، "أن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات وسط المدينة ليقطعوا الطرق الرئيسية، كما قطعوا الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر"، وفي الناصرية مركز محافظة ذي قار، أكدت المصادر قطع المتظاهرين جسور الزيتون والنصر والحضارات وسط المدينة.

وتهز الاحتجاجات بغداد وبعض مدن الجنوب، مطالبة بـ"إسقاط النظام" وإجراء إصلاحات واسعة. ويتهم المحتجون الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد، فيما أسفرت الاحتجاجات في العراق عن مقتل قرابة 340 شخصا منذ بدء التظاهرات في أكتوبر الماضي، عندما خرج الآلاف من العراقيين، معظمهم من الشباب، إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات وضرورة الإطاحة بالنخبة السياسية.