قررت محكمة جنايات الإسكندرية تجديد حبس النائب صلاح عيسى لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها بتلقي رشوة، مقابل إنهاء تراخيص مقابر لمتهمين آخرين واستغلال نفوذه في المجلس التنفيذي لمدينة الإسكندرية.

كما قررت المحكمة أيضا رفض استئناف الراشي والوسيط في القضية واستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات، ليستمر حبس جميع المتهمين في القضية التي تقرر حبس المتهمين فيها منذ شهر يوليو الماضي.

كانت النيابة بدأت التحقيق في القضية قبل عدة أشهر وألقي القبض على النائب صلاح عيسى بعد قبول طلب النيابة العامة برفع الحصانة البرلمانية عنه وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وتتعلق القضية بطلب النائب المتهم رشوة من اثنين آخرين مقابل إنهاء إجراءات تصريح لهم بإقامة جبانات - مقابر - بالإسكندرية من خلال عضويته في المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية.