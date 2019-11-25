اجتمع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمناقشة ومتابعة موقف الخطة الاستراتيجية التي وضعت بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية، لتطوير ودمج بعض الشركات التابعة للشركة القابضة، وبينها شركتي "قها وادفينا"، وكذلك شركات الزيوت، لتكون أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة بالأسواق المحلية.

حضر الاجتماع اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس الإدارة، وكل من المحاسب مجدى الشاطر والمحاسب شريف قليني، نواب رئيس الشركة القابضة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأعضاء المكاتب الاستشارية التي تعد أحد أهم بيوت الخبرة في إدارة وإعادة هيكلة الشركات، التي أعدت دراسة إعادة الهيكلة والتطوير لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد المصيلحي أهمية تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركتي "قها وادفينا"، وشركات الزيوت وتطوير خطوط الإنتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، وتعاظم دور هذه الشركات فى ظل تنامي السوق المصري وزيادة عدد المستهلكين، وتهدف خطة التطوير وإعادة الهيكلة إلى تعزيز قيمة المنتجات الوطنية في السوق المحلي والعربي والدولي، وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.

وشدد المصيلحي على أهمية إعادة تقييم أصول هذه الشركات من خلال الاستعانة بالشركات المتخصصة في هذا الشأن، التي لديها من الخبرات الكافية لإعادة تقييم ودراسة وتطوير وإعادة هيكلة بعض شركات قطاع الأعمال العام، بما يعود بالنفع على العاملين بهذه الشركات وتعظيم الدور التنافسي لهذه الشركات بالأسواق المحلية والخارجية.

وأشار رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أن الشركة لديها مخطط استراتيجي لتطوير بعض الشركات التابعة، على أن يتم بدء ذلك بتطوير شركتي قها وادفينا، وشركات الزيوت التابعة.

كما أنه جرى تشكيل فريق عمل على أعلى مستوى من الشركة القابضة والشركات التابعة، للمتابعة مع أعضاء المكاتب الاستشارية، لمتابعة تنفيذ مخطط التطوير واعادة هيكلة الشركات التابعة على أن يتم إعداد تقارير أسبوعية وشهرية عن تقدم الأعمال فى هذه الشركات وأهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال التعاون مع المكاتب الاستشارية، على أن يتم عقد لقاء دوري مع معالي السيد وزير التموين لتقييم ما تم من أعمال.