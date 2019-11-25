غدا.. الجامعة العربية تستضيف اجتماعا لحماية حقوق المرضى النفسيين

تعقد أعمال الاجتماع الثاني للجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية الخاص، غدا الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، لإعداد مشروع القانون الاسترشادي الخاص بحماية حقوق المرضى النفسيين والأشخاص الذين أقلعوا والذين لديهم الرغبة في الإقلاع عن تعاطي المخدرات.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع الأول للجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية الذي انعقد يومي 12-13 مارس 2019 بمقر الأمانة العامة، لدراسة الملاحظات التي وردت إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب على المسودة الأولية لهذا المشروع، وإعداد مشروع الصيغة النهائية للقانون الاسترشادي المذكور، تمهيدا لعرضه على الدورة القادمة لمجلس وزراء الصحة العرب.

وأكدت أن قطاع الشؤون الاجتماعية يحرص على العمل في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية لأهداف التنمية المستدامة2030 الخاصة بالهدف الثالث وهو "ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار"، وذلك من خلال القرارات العديدة التى اتخذها مجلس وزراء الصحة العرب في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن مشكلة المخدرات حاليًّا تعد من أكبر المشكلات التي تعانيها دول العالم وتسعى جاهدة لمحاربتها، لما لها من أضرار جسيمة على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، ولم تعد هذه المشكلة قاصرة على نوع واحد من المخدرات أو على بلد معين أو شريحة محددة من المجتمع، بل شملت جميع الأنواع والطبقات، كما تظهر أنواع عديدة جديدة من المخدرات التى لها تأثير واضح على الجهاز العصبي للإنسان.