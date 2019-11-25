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أحمد راشد يقود جولة لمتابعة أعمال الرصف في شوارع الجيزة

أحمد راشد يقود جولة لمتابعة أعمال الرصف في شوارع الجيزة

محافظ الدقهلية يحيل مديرة مدرسة للتحقيق: "لا نظام ولا نظافة"

محافظ الدقهلية يحيل مديرة مدرسة للتحقيق: "لا نظام ولا نظافة"

غرفة المنشآت السياحية تطالب مطاعم جنوب سيناء بمنع الأكياس البلاستيكية

غرفة المنشآت السياحية تطالب مطاعم جنوب سيناء بمنع الأكياس البلاستيكية

الكرملين: لم نرصد أي زيادة في نشاط الاحتجاجات داخل روسيا العام الجاري

الكرملين: لم نرصد أي زيادة في نشاط الاحتجاجات داخل روسيا العام الجاري

الأمم المتحدة: انبعاثات الغازات الدفيئة بلغت مستويات عالية قياسية

الأمم المتحدة: انبعاثات الغازات الدفيئة بلغت مستويات عالية قياسية

مقتل 6 إرهابيين من "داعش" في قصف جوي بكركوك العراقية

مقتل 6 إرهابيين من "داعش" في قصف جوي بكركوك العراقية

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اطمئنوا ورفقا بالقوارير.. رسائل النيابة للأسرة آخرها في واقعة "شهد"

اطمئنوا ورفقا بالقوارير.. رسائل النيابة للأسرة آخرها في واقعة "شهد"

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"نتنياهو برا".. سيناريوهات الحياة السياسية في إسرائيل في ظل الأزمات

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"الصحة" تستعد لمواجهة "أمراض الشتاء": الوقاية خير من البرد

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