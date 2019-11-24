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1.5 مليار جنيه قروضا للشباب لتمويل المشروعات في الشرقية

1.5 مليار جنيه قروضا للشباب لتمويل المشروعات في الشرقية

شاهد عيان يروي تفاصيل ضبط المتهمين بإلقاء جثة في ترعة المريوطية

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