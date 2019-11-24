قال المكتب الرئاسي في "سول"، اليوم، إنه جرى إلغاء اجتماع القمة بين كوريا الجنوبية وكمبوديا بسبب غياب رئيس الوزراء الكمبودي هون سين عن القمة الخاصة بين سول ودول الآسيان.

وقالت تقارير إخبارية كمبودية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، إنه كان من المقرر أن يعقد الاجتماع بين رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، ورئيس الوزراء الكمبودي هون سين، غدا، لكن هون سين أعلن بأن وعكة صحية ألمت بحماته تجعل من الصعب حضور القمة الخاصة.

وأشارت التقارير إلى أن سين أعتذر للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه وقادة دول الآسيان بمن فيهم رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان-أوتشا بسبب غيابه عن حضور القمة الخاصة.

كانت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي "كو مين - جونج"، قالت في وقت سابق إن براك سوكون نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكمبودي سيشارك في القمة الخاصة نيابة عن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين.