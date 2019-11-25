أعلنت مبادرة "مصر تعمل" عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك توافر عدد من الوظائف الشاغرة بعدد من القطاعات.

وجاءت تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

أولًا: شركة مطاعم كبرى تطلب مضيف مطعم (ويتر) للعمل بالتجمع الخامس في القاهرة.

الشروط المؤهلة للوظيفة:

مؤهل متوسط فما فوق.

ذكور فقط.

حد أقصى للسن 28 عامًا.

المرتب 2200 جنيه.

9 ساعات عمل.

إجازة يوم كل أسبوع + 10 أيام إجازة كل 35 يوم عمل.

مواصلات ووجبة وأوفر تايم.

الموعد النهائي للتقديم: مفتوح، على أن يتم ملء الاستمارة عبر الصفحة الرسمية للمباردرة على فيس بوك.

ثانيًا: شركة هايبر ماركت "مارت فيا" تطلب الوظائف الآتية للعمل بالتجمع الخامس في القاهرة:

- كاشير.

- خلف كاشير.

- بائع ممرات.

- بقال.

- مشرف دليفري.

- موظف خدمة توصيل طلبات.

- سائق دليفرى.

- FMC.

- مراقب كاميرات.

- موظف أمن.

- عامل نظافة.

الشروط المؤهلة للوظيفة:

مؤهل متوسط فما فوق.

ذكور فقط.

مرتبات جيدة + وجبة يوميًا إضافة إلى خطوط انتقال بطول الدائري ومناطق متنوعة.

عدد ساعات العمل 9 ساعات.

تامين اجتماعي وطبي.

ترقيات وتدريب مستمر.

الموعد النهائي للتقديم: مفتوح، على أن يتم ملء الاستمارة عبر الصفحة الرسمية للمباردرة على فيس بوك.