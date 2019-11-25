أعلنت مبادرة "مصر تعمل" عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك توافر عدد من الوظائف الشاغرة بعدد من القطاعات.
وجاءت تفاصيل الوظائف على النحو التالي:
أولًا: شركة مطاعم كبرى تطلب مضيف مطعم (ويتر) للعمل بالتجمع الخامس في القاهرة.
الشروط المؤهلة للوظيفة:
- مؤهل متوسط فما فوق.
- ذكور فقط.
- حد أقصى للسن 28 عامًا.
- المرتب 2200 جنيه.
- 9 ساعات عمل.
- إجازة يوم كل أسبوع + 10 أيام إجازة كل 35 يوم عمل.
- مواصلات ووجبة وأوفر تايم.
الموعد النهائي للتقديم: مفتوح، على أن يتم ملء الاستمارة عبر الصفحة الرسمية للمباردرة على فيس بوك.
ثانيًا: شركة هايبر ماركت "مارت فيا" تطلب الوظائف الآتية للعمل بالتجمع الخامس في القاهرة:
- كاشير.
- خلف كاشير.
- بائع ممرات.
- بقال.
- مشرف دليفري.
- موظف خدمة توصيل طلبات.
- سائق دليفرى.
- FMC.
- مراقب كاميرات.
- موظف أمن.
- عامل نظافة.
الشروط المؤهلة للوظيفة:
- مؤهل متوسط فما فوق.
- ذكور فقط.
- مرتبات جيدة + وجبة يوميًا إضافة إلى خطوط انتقال بطول الدائري ومناطق متنوعة.
- عدد ساعات العمل 9 ساعات.
- تامين اجتماعي وطبي.
- ترقيات وتدريب مستمر.
الموعد النهائي للتقديم: مفتوح، على أن يتم ملء الاستمارة عبر الصفحة الرسمية للمباردرة على فيس بوك.