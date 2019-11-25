الكرملين: لم نرصد أي زيادة في نشاط الاحتجاجات داخل روسيا العام الجاري

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، اليوم، بأن الكرملين لم يرصد أي زيادة في نشاط الاحتجاجات داخل روسيا هذا العام.

فيما كشفت دراسة حديثة أجراها مركز الحقوق الاجتماعية وحقوق العمال -نشرتها صحيفة "كوميرسانت" الروسية- أنه في الربع الثالث من عام 2019 الجاري تم تسجيل أكثر من 580 احتجاجًا في جميع أنحاء روسيا وبلغ عددها 1443 احتجاجا منذ بداية هذا العام.

وذكرت الدراسة، أن هذا العدد هو أعلى رقم تم رصده خلال السنوات القليلة الماضية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الرئاسة الروسية رصدت زيادة في نسبة الاحتجاجات لعام 2019 الجاري، قال بيسكوف: "لا، هذا الوضع طبيعي وكان هكذا دوما، إذ أن الجمهور يميل دوما إلى التفاعل والرد على أحداث معينة هذه الاحتجاجات ليست مرتبطة فقط بهذا العام".