دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لتنسيق المواقف العربية للرد على الإعلان الأمريكي بقانونية الاستيطان.

وأضاف المالكي، خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي يعقد حاليا لمناقشة سبل التصدي للخطة الأمريكية الهادفة إلى شرعنة الأستيطان وتنقله قناة "سكاى نيوز عربية"، أنه رغم عدم قانونية الاعتراف الأمريكي بمشروعية الاستيطان الإسرائيلي فإن الخطوة خطيرة وتهدد المشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدا أن موقف الإدارة الأمريكية الحالية بشأن الاستيطان يتناقض مع مواقف الإدارات السابقة

وتابع أن الإدارة الأمريكية اتخذت 9 قرارات ضد الفلسطينيين وقضيتهم قائلا: "لابد من حشد الجهود العربية للعمل مع الشركاء الدوليين لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم.

ودعا وزير الخارجية الفلسطيني، لاجتماع عاجل للدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لبحث الانتهاكات الإسرائيلية والرد عليها.