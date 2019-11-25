ثبتت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند ‭‭‭B+‬‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن "فيتش"، أن تصنيف مصر يلقى الدعم من سجل إصلاحات اقتصادية ومالية تمت في الآونة الأخيرة، وتحسن الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية.

وقالت الوكالة، إن تصنيف مصر يواجه ضغوطا من عجز مالي كبير، وارتفاع مستوى الدين الحكومي العام قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي، وضعف درجات الحوكمة لكنها أكدت أن مصر لا تزال ملتزمة ببرنامجها للإصلاح بعد انتهاء برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار، لأجل 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي.

كانت الوكالة رفعت التصنيف الائتماني لمصر، من B إلى +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في مارس الماضي.