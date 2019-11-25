النائب العام اللبناني يفتح تحقيقا في أحداث "ليلة الرينج"

أفادت مصادر قضائية لـ"سكاي نيوز عربية"، الاثنين، بأن النائب العام اللبناني غسان عويدات، باشر تحقيقاته في اعتداءات مناصري ميليشيات حزب الله وحركة أمل على المتظاهرين في منطقة الرينغ في العاصمة بيروت.

وكلف عويدات، الجهات القضائية في بيروت وشرطة وسط العاصمة بالمباشرة في التحقيقات، كما أصدر تعليمات للأجهزة الأمنية والعسكرية لتزويده بالمعلومات المتوفرة لديها بخصوص الحادثة.

وطلب القضاء جمع كل كاميرات المراقبة المثبتة في المنطقة وتفريغ محتواها.

وبدأت الأجهزة الأمنية الاستماع إلى إفادات العسكريين والمدنيين الذين أصيبوا في اعتداءات ليلة الأحد.

واندلعت اشتباكات بين متظاهرين لبنانيين من جهة، ومؤيدين لميليشيات حزب الله وحركة أمل من جهة أخرى، في العاصمة بيروت ليلة الأحد واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين.

وتدخل أفراد من الجيش اللبناني لتشكيل حاجز يفصل المحتجين عن مؤيدي الجماعتين على طريق جسر الرينغ الرئيسي، وسط تراشق الطرفين بالحجارة، التي تناثرت على الطريق، كما اضرمت النيران بدراجة نارية.

وأطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. وأدت الاشتباكات إلى إصابة عدد من المتظاهرين وبعض أفراد الأمن اللبناني بجروح طفيفة ومتوسطة.

ولوح أنصار حزب الله وحركة أمل بأعلام الحركتين ورددوا شعارات مؤيدة لحسن نصر الله، وعلى الجانب الآخر، ردد المتظاهرون قائلين "ثورة.. ثورة".

وتعد هذه الاشتباكات أسوأ توتر في العاصمة بيروت منذ قيام حشد مؤيد لميليشيات حزب الله وحركة أمل بمهاجمة وتدمير مخيم الاحتجاج الرئيسي وسط بيروت الشهر الماضي.