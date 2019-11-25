رصدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، تسجيل غازات الاحتباس الحراري رقما قياسيا جديدا في عام 2018، متجاوزة بذلك أكثر من متوسط ارتفاع الاحتباس الحراري خلال العقد الأخير؛ الأمر الذي من شأنه أن يرسّخ الأنماط المناخية الضارة بصورة متزايدة.

وقال الأمين العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، بيتري تالاس، في تصريح أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إنه لا توجد إشارة على إبطاء وتيرة الاحتباس الحراري، ناهيك عن الانخفاض في مستويات تركيز الغازات الدفيئة، على الرغم من جميع الالتزامات التي تعهدت بها الدول بموجب "اتفاق باريس للمناخ".

وأوضح "تالاس" أن استمرار هذا النهج على المدى الطويل يعني مواجهة الأجيال المقبلة، تأثيرات حادة ومتزايدة للتغير المناخي؛ تشمل ارتفاع درجات الحرارة واشتداد حدة الطقس وضغط الماء وارتفاع منسوب البحر واضطراب النظامين البيئيين البري والبحري.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تقرير المنظمة المعني بالاحتباس الحراري يعد واحدا من سلسلة من الدراسات التي جرى نشرها قبل انعقاد قمة تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، والتي من المقرر إقامتها في العاصمة الإسبانية مدريد الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن توجه نتائج هذا التقرير دفة المناقشات داخل أروقة القمة، نظرا لقياسه مدى تركيز غازات الغلاف الجوي المسئولة عن الاحتباس الحراري، بدلا من الانبعاثات.