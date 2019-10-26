أكد المهندس صابر عثمان، مدير إدارة التغيرات المناخية بوزارة البيئة، أن 30 ألف مواطن من كبار السن لقوا حتفهم في فرنسا، بداية من عام 2007، حتى العام الماضي، بسبب التغيرات المناخية، والتي نتج زيادة درجات الحرارة.

وأضاف عثمان، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن درجات الحرارة تزيد عن معدلاتها الطبيعية في آخر 5 سنوات، موضحًا: "أوروبا تتأثر بهذه الظاهرة نظرًا لأن المباني مصممة بشكل يحفظ الحرارة، بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في فصل الشتاء، وبالتالي لا تتوفر لديهم نظم جيدة للتهوية في فصل الصيف".

وأشار إلى أن هناك اتفاقية دولية وبروتوكول تابعة لها، بالإضافة إلى اتفاقية باريس من أجل العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية التي تؤدي إلى زيادة درجات الحرارة.