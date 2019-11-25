قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، تجديد حبس 6 متهمين من دولة روسيا بينهم فتاة، لاتهامهم بالتخابر والانضمام لجماعة إرهابية، وذلك في القضية التي تحمل رقم 1260 لسنة 2018، وتضم متهمين آخرين مصريين، وقررت المحكمة أيضًا تجديد حبسهم.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد سلامة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، والتخابر.