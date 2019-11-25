دعا المرشح الرئاسي الجزائري علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، إلى العمل لتحقيق انتخابات رئاسية نظيفة، وتحدد مصير الجزائر للخروج من الأزمة الحالية.

وقال بن فليس في تجمع انتخابي له اليوم، إن "الاستحقاق الرئاسي المقبل، يتعلق بتحديد مصير الجزائر للخروج من الأزمة، مؤكدا أنه فضل شخصيا أن يكون في قلب المعركة من أجل إقناع الشعب، بأن لا مخرج للجزائر الا بعمل أبنائها والتضحية من أجلها".

"بن فليس": الأزمة التي تعيشها الجزائر تتعلق بالشرعية

وأضاف بن فليس، أن "الأزمة التي تعيشها الجزائر تتعلق بالشرعية، داعيا إلى جمع الجزائريين على انتخابات نزيهة ونظيفة من أجل تحقيق المواطنة والسيادة، مجددا بدراسة ملفات تحسين القدرة الشرائية والدعم بالتشاور مع مختلف الشركاء في حال فوزه في الرئاسيات، رافضا إعطاء وعود غير واقعية للجزائريين،.

وقال إن برنامجه الانتخابي يهدف في شقه المتعلق بالسياسة الخارجية، إلى تأسيس دبلوماسية مبنية على قيم السلم والحوار، وتهدئة الأوضاع في دول الجوار، وعدم الاصطدام معها، مع عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وكان المرشح الرئاسي الجزائري، رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، تعهد في وقت سابق، بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية خلال عام واحد، مع تشكيل حكومة جديدة حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.